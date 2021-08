Ühiskonna lõhenemise musternäide: Austria väikelinna kohvikusse oodatakse einestama vaid vaktsineerimata inimesi. Riik pole rahul, aga keelata ka ei saa

Väike Strobli linnake imekauni Wolfganssee ääres on eriliselt idülliline paik, mis on aastakümneid magnetina tõmmanud ligi turiste üle maailma. Üheks oluliseks magnetiks on olnud Austria gastronoomia oma hõrgutistega, k.u.k.-ajastust (e.k kuninga ja keisri ehk Austria-Ungari ajastu) ajast pärit retseptide järgi valmistatud koogid ja tordid ning Austria 50 erinevat kohvisorti. Üldiselt kehtib Austrias nn 3G reegel, mis annab võimaluse nautida hotelle ja restorane neil, kes on vaktsineeritud ja neil, kes on haiguse läbi põdenud, samas tagab sissepääsu ka negatiivne testitulemus — kusjuures Austria riik pakub kiirteste kõikidele tasuta. Kuid nüüd on Austrias olemas ka erand — kohvik, kus kohvi juua saavad ainult need, kes ei ole vaktsineeritud. Muidugi pole väga võimalik oma mittevaktsineeritust tõestada, aga antud kohviku omanik on suurelt teada andnud, et ootab oma kohvikusse ainult vaktsineerimata inimesi ja kuna Strobl on pisike linn, kus kõik kõiki tunnevad, siis on inimeste meelestatus vaktsiinide suhtes üldjuhul nagunii kõigile teada.