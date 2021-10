Turistisõbralik Viin: kõikjal üle linna on avatud tasuta testimistänavad, tänu sellele elu linnas keeb

Üle Austria on loodud niinimetatud testimistänavad, neid leiab iga liidumaal. Tähele tuleb panna ainult seda, et mõned testimiskohad on ainult kohalikele, üldiselt on need aga mõeldud ka kõikidele Austriasse saabujatele.

Testimistänava kasutamiseks tuleb interneti kaudu luua QR-kood ja panna esimesel korral kinni aeg. Üks suurimatest testimiskeskustest on Stadthalle, mida paljud eestlasedki ehk mäletavad Viinis toimunud Eurovisiooni võistluse paigana. Sisenedes testimispiirkonda kontrollitakse, kas QR-kood ja ID-kaart on olemas ja siis aitab hoone sees sõbralik ametnik edasi suurde saali. Miks seda nimetatakse testimistänavaks, mõtlesin, aga sisenedes saabki see selgeks, sest põrandale on kantud rohekaskollane joon, mis juhibki otse laudade juurde, mille taga istuvad testijad. Kõik käib väga kähku, tulemuse ootamiseni läheb umbes 15 minutit ja siis ongi juba käes paber testi tulemusega. Kõik tasuta, kehtivusajaga 48 tundi. Kui on vaja uuesti testida, siis sama QR-koodi alusel saab nüüd sisse astuda igasse teise testimispaika ning Viini kesklinnas on neid väga lihtne leida — nende kohal silmapaistvalt kirjas FasTest ja sõna gratis.

Peale selle pakuvad üle Austria 900 apteeki tasuta testimisvõimalusi. Kõik kuristatavad apteegitestid on võimalik teha kodus, end testi ajal filmida, edastada tulemus maili teel ja visata test seejärel kindlate drogeriide ja Billa kaupluste juures olevatesse postkastidesse. Vastus tuleb meilile.

Oma mugava testimissüsteemiga hoiab Austria üleval inimeste hea tuju, andes võimaluse külastada restorane ja muuseume, mitte istuda kodus ja langeda depressiooni või kulutada pidevalt raha testimise peale. Et süsteem hästi toimib, on see hästi vastu võetud ja nagu viinlastele kohane, võimaldab nautida seda, mida Viin pakub. Nii on näiteks Naschmarkti tänavarestoranides keeruline vaba kohta leida ja kuulsas kohvikus Sacher on lausa ootelist. Austria valitsus otsustas tänase seisuga pikendada tasuta testimise võimalust 2022. aasta märtsi lõpuni.