Koroonapandeemia tõi uued tuuled: nüüd saab Viinis automaadist osta peaaegu kõike, kommidest kuni krokodillilihani

Servicebob, mis asub Hernalsi peatänaval, avas oma uksed märtsis, see on avatud 24 tundi ja seal on 15 automaati. Supermarket pakub hulgaliselt asju laste jaoks, aga nendest võib leida midagi praktilist ka täiskasvanutele kuni bitcoinideni välja. Selline lai valik automaatidest ostetavat kaupa tekkis tänu koroonapandeemiale. Supermarketi omanik on tegelikult langevarjude tootja ja see valdkond ei too momendil just palju sisse. Seega oli vaja leida midagi uut ja nii investeeris ta omanikuna 150000 eurot uude automaadi-supermarketisse. Idee on ennast juba õigustanud, sest kaupu saab kätte ka öösel, siis, kui teised kauplused on kinni. Kavas on avada veel kolm automaadi-supermarketit. Pealegi muutuvad automaadid aina intelligentsemaks, nii et suudavad läbi viia ka vanusekontrolli teatud toodetele, mis alla 18aastastele keelatud on. Hernalsi linnaosas saab automaadist ka steike ja burgereid, mis tulevad otse Ameerikast ja Austraaliast. Kes soovib eksootilisemat, saab proovida nii känguru- kui piisoniliha. Kes neid oma maitse järgi grillida soovib, saab ka ühekordse grilli kaasa osta.