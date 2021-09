Kas Tenerifele on praegu turvaline lennata? Kuidas mõjutab La Palma vulkaanipurse turismihooaja algust Kanaari saartel?

19. septembril hakkas Cumbre Vieja vulkaan purskama ja laava mägedest alla voolama, hävitades oma teel umbes 400 maja. Viimati purskas Cumbre Vieja 50 aastat tagasi.

La Palmasse on tühistatud enamik lende, kuid praegu pole vulkaanipurse mõjutanud lende teistele Kanaari saartele. Lennud toimuvad endiselt Tenerifele, Gran Canariale, Lanzarotele ja teistele Kanaari saartele.

Taasavatud La Palma lennujaama lehel seisab nende viimane info: “Hetkel töötavad kõik Kanaaride lennujaamad. Mõned lennufirmad on tühistanud lennud La Palmasse või La Palmast. Kui sul on broneeritud lend, uuri kindlasti oma lennufirmalt viimast infot.”

Kas Kanaaridele lennata on praegu turvaline?

Turistid on lennufirmadelt palju küsinud, et kas Kanaari saartele lennates pole ohtu sattuda tuhapilve. Asjatundjad vastavad, et et vulkaanilist tuhka pole õhus saarte vahelises õhuruumis nii palju, et selline võimalus väga tõenäoline oleks — ja isegi, kui mõni pilv peakski kuskil heljuma, siis lennuki mootor on disainitud sellist võimalust arvestades ja lisaks on piloodid treenitud sellises olukorras õigesti tegutsema.

Kas tuule suuna muutumine võib Kanaaride lennuliikluse halvata?

Kui vulkaanituha pilved on tihedad, võivad need tõepoolest lennuliiklust halvata, nagu see juhtus Islandi lennujaamas pärast Eyjafjallajökulli purset 2010. aastal. Kanaaride puhul on hea uudis see, et suurema osa aastast puhub seal põhjatuul, vaid novemri lõpust veebruari alguseni idatuul. See tähendab, et tõenäoliselt puhuvad tuuled vulkaanituha pilved kaugele Atlandi ookeanile.

Kas lende võib mõjutada ka see, kui laava voolab ookeani?

Kui laava jõuab ookeani, tekivad suured gaasipilved, mille mürgised aurud on lennukitele ohtlikud. Kanaaridel on aga väga tuuline, nii et aurud puhutakse kiiresti eemale, nii et ka see risk pole väga tõenäoline.

Kokkuvõtteks — kuigi Cumbre Vieja võib asjatundjate sõnul olla aktiivne detsembrini välja, ei ole tõenäoline, et see mõjutab oluliselt turismi teistele Kanaari saartele.

Allikas: inews.co.uk