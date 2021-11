10 põnevat fakti Tenerife kohta, mida sa varem kuulnudki pole

Tenerife paremaks tundmaõppimiseks soovitame avastada nii saare põhja- kui ka lõunaosa, mis on üksteisest täiesti erinevad: lõunas valitseb kõrb ja põud ning põhja pool lokkab lopsakas rohelus. Enamik puhkajatest suunduvad Lõuna-Tenerifele, kuid saare põhjaosa võlub seevastu imekauni loodusega ning annab võimaluse külastada vulkaanilisi musta liivaga randu, millest enamik on ligipääsetavad vaid jalgsi.

Kanaaride suurim saar on kogu maailmas väga armastatud puhkusekoht ning siin on pole võimalik end tunda üksikuna. Saar pakub sulle puhkuseks kõike — linnamelu, kauneid randu ja suurepäraseid majutuskohti. Lisaks asub kõik mugavalt lähedal, tänu millele ei pea kulutama väärtuslikku aega ühest kohast teise jõudmiseks.

Metsiku loodusega Tenerife meelitab enese juurde aastaringselt sadu tuhandeid puhkajaid. Eriti armastatud on paik just sügistalvisel perioodil, sest mahe kliima, vaheldusrikas loodus ja peaaegu alati särav päike panevad reisisõpru kiirelt unustama talvekülma ja pimedust. Tenerife pakub sulle kõike, mida vajad täiuslikuks puhkuseks — võid lubada enesele lõõgastust luksuslikus hotellis või nautida pikemat puhkust soodsama klassi apartemendis, harrastada veesporti erakordsetel vulkaanilistel randadel, matkata mägedes ja orgudes ning nautida kuurordimelu koos kohalike hõrgutistega. Tenerife on populaarne paik näiteks kaugtöö tegemiseks — pärast tööpäeva saad nautida suvesoojust, supelda Atlandi ookeanis ning avastada saare võlusid.

Tenerifele puhkama suundudes soovitame matkasaapad alati kaasa pakkida, sest vaid jalgsi võid saada osa saare kõige erilisematest paikadest. Näiteks soovitame külastada UNESCO kultuuripärandi nimistusse kuuluvat El Teide vulkaani rahvusparki, seigelda Anaga mägede matkaradadel või avastada rohelusse uppuvat Masca kuristikku. Kui vajad veidi kergemat väljakutset, siis võid külastada kuulsat Loro parki saare vanimas kuurordis Puerto de la Cruzi’is.

Kui hästi sina Tenerifet tunned? Tutvu kümne kõige põnevama saare kohta käiva faktiga, millest sa tõenäoliselt veel kuulnud pole:

1. Kuigi Tenerife visiitkaardiks on päike, meri ja maalilised rannad, siis tegelikult pole sealsed liivarannad sugugi mitte looduslikku päritolu, vaid hoopis inimeste poolt rajatud. Tenerife looduslikud plaažid tunned ära musta liiva ja kivide poolest ning kõik valge liivaga rannad on rajatud hoopis viimase sajandi teisel poolel Sahara kõrbest toodud liivaga.

2. Tenerife lipp on sarnaneb Šotimaa lipule — valged ristuvad jooned sinisel taustal. Üheks sarnasuse põhjuseks peetakse asjaolu, et nii Tenerifel kui ka Šotimaal austatakse sama kaitsepühakut Püha Andreasi, kes on Kanaaridel tuntud ka kui San Andrés. Tõsi, lippe kõrvutades märkad, et Tenerife lipu sinine taust on pisut tumedamat tooni.

3. On teada-tuntud fakt, et Teide vulkaan on kogu Hispaania kõrgeimaks tipuks, ulatudes 3718 meetrit üle merepinna. Teide on ühtlasi ka suuruselt kolmas vulkaan kogu maailmas. Vähe teatakse aga seda, et Teide vulkaan heidab ookeani pinnale maailma pikima varju.