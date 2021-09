OTSE | Vulkaan La Palma saarel Kanaaridel purskab taas. Vaata, kui aktiivne ta täna on

La Palma naabersaarel Tenerifel elav Annika Kiili rääkis "Ringvaates", et esmaspäeva hommikul tekkis pursete vahele paaritunnine paus, kirjutab ERR. "Kell 10 jäi vulkaan seisma, purskeid enam ei tulnud ja tundus nagu oleks purskav hiiglane magama jäänud. Aga tegelikult võttis ta oma hoo uuesti üles kell 12. Nii et kaks tundi oli täielik vaikus seal ja see ehmatas inimesed natuke ära, sest nad ei teadnud päris täpselt, mis vulkaanist saab, kas selle suue tekib näiteks saare lõuna poolel, kus registreeriti mõned maavärinad," rääkis Kiili.