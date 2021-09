Halb uudis Taist: Bangkok ja teised linnad, mis plaaniti avada oktoobris, jäävad siiski esialgu turistidele suletuks

Viimase info kohaselt pääsevad välisturistid eelpool mainitud linnadesse alates novembrist, kuigi täit kindlust pole ka selles, kirjutab Bangkok Post. Avamise edasilükkamise põhjus peituvat selles, et vaktsineerimistempo pole olnud nendes linnades piisavalt kiire. Eesmärk on saavutada 70% vaktsineerimise hõlmatus enne, kui linnad avatakse.

Sellele vaatamata on suvest Tai populaarseimad sihtkohad Phuket and Ko Samui vaktsineeritud turistidele juba avatud. Sinna reisimiseks on vajalik täita küllaltki palju nõudeid ja eeskirju. Sisenemiseks on vajalik: