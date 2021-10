Coop Pank lisas reisikindlustusele COVID-19 kindlustuskaitse

Coop Panga erakliendi igapäevapanganduse juht Teet Kerem lausus, et pank tuli koostöös IF Kindlustusega kuumaksel põhineva reisikindlustusega välja kevadel ja kliendid on selle väga hästi vastu võtnud. „Kuutasuline reisikindlustus sobib eelkõige neile, kes hindavad mugavust ja ei soovi iga reisi eel uut kindlustust tellida või aastase kindlustuse eest korraga kogu summat välja käia. Coop Panga reisikindlustuse eest saab tasuda hajutatult iga kuu väikese summa kaupa,“ lisas Kerem.

Keremi sõnul algavad sarnaste tingimustega kahenädalase Euroopa reisi reisikindlustuse hinnad kahele inimesele umbes 70 eurost. „Sama raha eest saavad Coop Panga Rahnu ja Rändrahnu arvelduspakettide kliendid reisikindlustuse terveks aastaks ja kogu perele, sest see kehtib nii paketi omanikule kui temaga koos reisivale abikaasale või elukaaslasele ning lastele, kes on nooremad kui 22 aastat. Nii tasub kuumaksega reisikindlustus end ära juba esimese reisiga,“ rääkis Kerem.

Ta lisas, et eriti mugav on kuutasuline reisikindlustus lühemate reiside puhul, sest näiteks Soome või Lätti sõites ei pruugi kindlustuse vormistamine iga kord meeldegi tulla, aga ootamatu haigestumise või õnnetuse korral on sellest palju abi.

„Kuna tulemas on ka koolivaheaeg, soovime peredele pakkuda täiendavat südamerahu ja lisasime just nüüd oma reisikindlustusele ka COVID-19 kindlustuskaitse. Kuigi ükski kindlustus ei saa ära hoida nakatumist, annab see kindlustunde, et kui haigestumise tõttu jääb reis ära või reisil haigestumisega kaasnevad meditsiinikulud, siis kindlustus hüvitab need,“ rääkis Teet Kerem.

Coop Panga reisikindlustuse COVID-19 kindlustuskaitse kehtib kogu maailmas, kui kindlustatul on kindlustusjuhtumi toimumise ajal kehtiv immuniseerimise tõend või tõend COVID-19 läbipõdemise kohta viimase kuue kuu jooksul. Kui kindlustatul puudub immuniseerimise tõend või tõend COVID-19 läbipõdemise kohta, kehtib COVID-19 kindlustuskaitse üksnes Euroopas ja Türgis, Egiptuses, Araabia Ühendemiraatides (AÜE), Tuneesias, Marokos, Iisraelis, Gruusias, Armeenias, Aserbaidžaanis ja Kasahstanis. Vanemaga koos reisivale lapsele vanuses kuni 11 aastat (kaasa arvatud) kehtib COVID-19 kindlustus kogu maailmas sõltumata immuniseerimistõendi või läbipõdemisetõendi olemasolust.