EKSKLUSIIVNE | Vaata, kuidas Kanal 2 Kreetal Suvereporterit teeb — kaadri taga toimub nii mõndagi!

Reporter Eda-Liis Kann, toimetaja Haldo Oravas ja operaator Raivo Teeäär pole ainult osav teletiim, vaid ka suurepärane seltskond, kellega koos reisida — nendega on kohutavalt lõbus. Oot, ma vist ütlesin seda juba Suvereporteris ka, nii et parem rohkem ei kiida, lähevad veel uhkeks. Näitan parem galeriid, mis toimub Suvereporterisse reisiklippe tehes kaadri taga. Kõigi 40 pildi juures on ka kirjeldused, mis parasjagu toimub.