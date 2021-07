FOTOD ja VIDEO | Vaata, milliseid põnevaid elukaid võib leida Kreeta saarelt

Lisaks sellele, et Kreeta maastik on Eesti omast väga erinev — vaata SIIT —, on ka sealne floora ja fauna põnevaid avastusi täis. Reisijuht püüdis mitmeid huvitavaid tegelasi kaamerasse, aga selge see, et see on ainult jäämäe tipp — ega loodus end inimesele väga ju näidata ei taha.