SUUR GALERII | Vaata, kui kaunid on Kreeta rannad — ja nii erinevad, et igav nendes juba hakka!

Kreetal on suvel väga kuum, alla 30 soojakraadi see naljalt ei lange. Kõige kuumem temperatuur meie reisil oli 44 kraadi, nii et pole imestada, et päev pärast reisi on pea veel natuke soe ja pikka juttu siit kohe ei tule. Kuid pärast mõningast mahajahtumist — milleks ka Eesti tingimused pole hetkel kõige soodsamad — võib oodata rohkesti lugusid Kreeta kaunist loodusest, maitsvast toidust, Zeusi ja Poseidoni vägitegudest sel väikesel, aga Kreeka mütoloogias väga olulisel saarel ja palju muud.