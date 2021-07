SUUR GALERII | Imetle maalilisi Kreeta vaateid ja ilusaid kohalikke inimesi

See kõik on täpselt nii ilus, kui paistab, aga graffiti “PAIN” (e.k piin) avapildil lisab sellele ilule veel sügavama mõõtme. Siin on ilus, aga sellel rahval on olnud ka väga raske. Vaated on maalilised, aga ei varja inimlikkust. Kreetal ringi rännates saab väga palju suhelda kohalikega ja näeb päris elu kõigi tahkude, nii rõõmude kui muredega. Ehk seesama inimene, kes siin galeriis rõõmsalt kohvikus vorsti sööb, murdis eelmisel aastal südame ja sõitis loodusesse, et valada oma piin majavare seinale? Ehk hakkas tal pärast seda elu kiirelt ülesmäge minema? Kreeta on päris, siin on nii rõõmu kui kurbust — steriilsust siit ei leia, isegi mitte kuurortidest.