KOROONAPUHKUS MEHHIKOS | Käisime mööda allikaid, millest kuumimas oli tunne, et meie olemegi need konnad, keda elusalt keedetakse

Nähtavasti elab APPO aga moel või teisel siiani. Tänavatel on näha erinevaid silte. Silma jäid telgid keskväljakul. Läksin vaatama, kas mõni plakat võiks lähemat selgust anda. Ühe pealt jäi silma põhjamaise olemisega mehe nägu, mille juurde käiv nimi Jyri Jaakkola ei jätnud enam erilisi kahtlusi. Tekst ütles midagi sellist, et ei unusta ja ei andesta. Guugeldamine ütleb, et tegemist oli inimõiguste aktivistiga, kes siinkandis veidi enam kui kümne aasta eest koos ühe teise aktivistiga mõrvati.



