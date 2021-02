Paat viis meid laguuni keskele. Inimesed sulpsatasid ükshaaval üle paadi serva, et sattuda kesk midagi, mida on võimatu sõnadesse panna. Aga proovin. Iga käe- või jalaliigutuse peale lõid justkui lugematud tähed meie ümber särama. Tõstad käe veest välja, sätendus voolab heledalt vilksatades mööda seda alla. Teed enese ümber ringi, helendus järgneb. Täielikult kütkestav ja hüpnotiseeriv. Kes on näinud filmi "The Beach", oskab umbes aimata.

Loe, kuidas kulges Keiu Mehhiko-reisi teine nädal ning millised naudingud ja katsumused ette tulid. Artiklile lisatud ka suur galerii.