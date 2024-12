Lätlaste lennufirma lõi novembris uusi rekordeid, küll aga mitte Eestis

Eestis lendas AirBalticuga eelmisel kuul kokku 71 000 reisijat ning lennufirma tegi Tallinnast ja Tallinna 680 lendu. See moodustas ligi 6% langust reisijate numbris, mis on seotud talvehooaja algusega, kui nõudlus on niigi langemas. Eelmisel aastal lendas AirBalticuga Eestis 75 000 reisijat. Samas lendude arv on võrreldes mullusega kasvanud 3% võrra 661 lennult 680 lennuni.