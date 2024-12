Gran Canaria pakub Tenerifele vaheldust ja võlub esimesest silmapilgust

Pehme liiv ja päikesepaisteliselt sädelev vesi on see, mida külastajad leiavad kaunis Playa Tauritos. See Gran Canaria lõunarannikul Puerto Mogáni ja Puerto Rico vahel asuv rand on suurepärane koht puhkajatele. Ranna lähedal on valik kohvikuid, restorane, poode ja suupistebaare. Lähedal asuvas Puerto Ricos on võimalik harrastada mitmesuguseid veespordialasid ja -tegevusi, sealhulgas kalapüüki, jetiga suusatamist, sukeldumist ja erinevaid paadireise.