Enamik Tallinna lennujaama reisijate jaoks populaarsetest reisisihtkohtadest on tuttavad linnad nagu Stockholm, Riia ja Helsingi, tšarterlennud aga traditsiooniliselt Türki või Egiptusesse. Vaatasime eestlaste seas populaarseimaid sihtkohti ja uurisime, millised on parima hinna ja kvaliteedi suhtega sihtkohad.

Türgi

Türgi statistikainstituudi (TÜİK) andmetel ulatus aastane inflatsioon 2024. aasta juulis aga 61,78%-ni. Hotellid ja restoranid olid hinnatõusus ühed liidrid, inflatsioon selles sektoris ulatus 2023. aasta juuliga võrreldes 76,04%-ni. Restoranide hinnad Türgis on inflatsiooni ja majandusliku ebastabiilsuse tõttu oluliselt tõusnud. Keskmiselt on toidu hind odavates restoranides tõusnud 300 Türgi liirini (umbes 10,5 eurot) toidukorra kohta, samas kui keskmise hinnaklassi restorani eine kahele võib maksta umbes 1200 liiri (42 eurot) või rohkem. Tõusnud on ka õlle hind baarides, kohalik õlu maksab nüüd umbes 100 liiri (3,5 €) klaasi kohta. Isegi kiirtoidukettide, nagu McDonald’s, hinnad on tõusnud ja kombineeritud eine maksab nüüd umbes 250 liiri (8,75 eurot)**. See teeb Türgist, eriti selle turismilinnadest, vähem eelarvesõbralikuks võimaluseks sügisreisiks.