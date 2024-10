AirBalticu lennul hakkas reisijal halb, kuid lennuki esmaabikomplektist abi polnud. Arst: kuidas see võimalik on?

Üldarst Anita Liepa lendas oktoobri alguses AirBalticuga Cataniast Riiga. Lennu ajal hakkas ühel reisijal halb. Stjuardessid arvasid, et tal on migreen, kuid Liepa otsustas lähemalt uurida.

„Ta rääkis vaevaliselt, nägu oli üleni punane, käed värisesid. Oli aru saada, et ta hakkab teadvust kaotama. Hindasin, et tegu on hüpertensiivse kriisiga, võib-olla ka infarktiga,“ meenutab Liepa.