Sitsiiliast Riiga suundunud airBalticu lend hilines 24 tundi. Lennufirma palub reisijatelt vabandust

airBalticu pressiesindaja sõnas Delfi Reisijuhile, et 10. septembril hilines lend Itaaliast Cataniast Riiga (BT640) operatiivsetel põhjustel, mis tulenesid saabuvast Riia-Catania (BT639) lennust.

„Riia-Catania lend hilines pärast seda, kui see suunati Sitsiilias valitseva tugeva tuule tõttu Palermosse. Pärast umbes poolteist tundi kestnud ootamist, kui ilmastikuolud paranesid, jätkas lend teekonda Cataniasse ja maandus edukalt,“ kirjeldab esindaja.

Ent viivitus venitas meeskonna tööaja lubadust pikemaks. „Neid eeskirju järgitakse lennunduses rangelt ja nende rikkumine on keelatud. Selle tulemusena tuli Catania-Riia lend ümber planeerida järgmisele päevale, 11. septembrile 2024.“

Reisijate ohutus on lennufirma jaoks kõige peamine

„Meie esindajad Catania lennujaamas tagasid, et kannatanud reisijatele pakuti söögikupongid ja hotellimajutust. Kliendid said abi saamiseks võtta ühendust ka meie kõnekeskusega,“ lisab pressiesindaja.

Ta rõhutab, et airBalticu meeskonna, reisijate ja lendude ohutus on ettevõtte peamine prioriteet. „Vabandame põhjustatud ebamugavuste pärast ja oleme jätkuvalt pühendunud sellele, et tagada meie klientidele vajalik abi.“