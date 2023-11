Selgus majja! Euroopa Komisjon uurib, mis on lennupiletite hüppelise hinnatõusu taga

Euroopa Liidu (EL) transpordivolinik Adina Vălean ütles Financial Timesile, et EL-i ametnikud „uurivad üksikasju, mis turul täpselt toimub ja miks“.

Euroopa Komisjonil ei ole volitusi lennupiletite hindade reguleerimiseks, kuid Văleani sekkumine suurendab survet lennufirmadele nende hiljutise piletite hinnatõusu tõttu, mille on põhjustanud reisibuum ja tarneahela probleemid. Ta ütles, et soovib lennufirmadelt selgitusi piletihindade tõusu ja võimalike takistuste kohta, mis takistavad lennuühendusi blokis.

Lennufirmadele avaldatakse survet

EL-i andmete kohaselt olid 2023. aasta suvel keskmised lennupiletite hinnad võrreldes 2019. aastaga 20–30 protsenti kõrgemad. Vălean ütles, et tal ei ole kavas sekkuda „toimivasse“ lennuturusse, kuid komisjon vajab rohkem üksikasju tööstuse üldise dünaamika kohta, mis on viinud piletihindade järsu tõusuni.

„Me jätkame uurimist, sest meile pole jagatud täielikku ja üksikasjalikku selgitust,“ ütles ta, eriti selle kohta, kas piletihindade tõus on pikaajaline trend.

Brüssel tunneb muret, et kõrged lennupiletite hinnad võivad mõjutada EL-i äärepoolseid piirkondi, näiteks saari või isoleeritud territooriume. Need piirkonnad sõltuvad suuresti lennundusest, et olla ühenduses ülejäänud bloki riikidega.