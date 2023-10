Finnairi juht: lennupiletite odavnemist pole mõtet oodata

Kuna kütuse hinnad on praegu kõrged ja on ka viimastel nädalatel taas tõusnud, siis on sellel kindlasti lühiajaliselt lennupiletite hinnatõusu toetav mõju, selgitas Manner.

Alates 2019. aastast on lennupiletite hinnad maailmas tõusnud keskmiselt umbes 25%. Tõus on tingitud üldisest inflatsioonist ja eelkõige kütusehindade kasvust.

Pikemas perspektiivis mõjutab piletihindu ka asjaolu, et CO2-jalajäje vähendamiseks seatud jätkusuutlikkuse eesmärgid toovad lennutranspordile kaasa märkimisväärseid lisakulusid. Näiteks on taastuvkütuse hind tegevjuhi sõnul vähemalt kolm korda kõrgem kui fossiilse petrooli hind. „See suurendab kulusid, nii et pikemaajaline väljavaade on see, et lendamise hind pigem tõuseb kui langeb,“ möönis Manner.