Ryanairi lennupiletid on võrreldes eelmise aastaga oluliselt kallinenud

Eelmine aasta teenis Ryanair 633 miljardit eurot puhaskasumit. See on ühtlasi ka lennufirma läbi aegade parim tulemus. Klientide hulk suurenes lennufirmal 11% võrra, jõudes 50,6 miljoni kliendini.

Ettevõte ütles, et võib selle aasta lõpus ja uue alguses hakata piletite hindu ka alandama, et reisijaid mitte kaotada. „Meil on vaja täita 25 protsenti rohkem istekohti kui 2019. aastal,“ kirjutas O'Leary teates.