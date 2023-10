Lennufirmade hea elu läbi: käsipagasi eest ei tohi tulevikus suure tõenäosusega enam raha küsida

Euroopa Liidu (EL) eesmärk on muuta reisimine kõigi jaoks lihtsamaks ja käsipagasi tasu kaotamine on selleks üks viis. Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjon arutab reegli kehtestamist, mis kehtiks kõigile lennufirmadele ja näeks ette, et reisija saab igal lennul käsipagasi tasuta kaasa võtta. Selles kutsutakse riike järgima Euroopa Kohtu 2014. aastal tehtud otsust käsipagasi kohta.

Ametlik hääletus reegli kehtestamise kohta viiakse Euroopa Parlamendis läbi oktoobris.

EL tahab lahendada kahte suurt probleemi: lennufirmadel on erinevad reeglid käsipagasi osas, mis tekitavad reisijates segadust. Lisaks reklaamivad nad tihti lennupiletit odavamalt, kui see tegelikult koos käsipagasiga on.

Eesmärk on reisijate petmise lõpetamine

2014. aastal otsustas Euroopa Kohus, et käsipagas, mis vastab mõistlikele suurus- ja kaalunõuetele, on lennureisi asendamatu osa. Kohus otsustas, et reisijad ei peaks käsipagasi eest lisaraha maksma, kuid paraku reeglit selles osas kunagi ei kehtestatud.

Nüüd tahab EL selle reegli aga päriselt vastu võtta, et reisijatel oleks elu lihtsam. Lisaks oleks sellisel juhul ka käsipagasi mõõtmed universaalsemad. Hetkel võivad käsipagasi mõõtmenõuded erineda lennufirmast olenevalt – see on eriti probleemne reisijatele, kelle reis koosneb mitmest jätkulennust. Nii võib juhtuda, et reisija peab maksma igale lennufirmale lisatasusid käsipagasi eest, sest see ei ole standardne.

Euroopa Liit paneb lennufirmadele südamele, et nad oleksid lisatasude osas reisijatega läbipaistvamad. Tihti võib lennupilet tunduda odav, aga sinna lisandub veel pagasi raha, istmevalik jne.

Ülihea pakkumine osutub palju kallimaks