Leedu lennujaamasid ootab ees uuendus: peagi võib senised pagasipiirangud unustada

„Leedu lennujaamad on juba lõpetanud riigihanke uue põlvkonna käsipagasi läbivaatusskannerite paigaldamiseks, mida on hakanud kasutama mõned maailma lennujaamad. Tehnilise poole pealt oleme valmis neid skannereid Kaunase lennujaamas opereerima selle aasta lõpus,“ kommenteeris Leedu lennujaamade esindaja Tadas Vasiliauskas meediale.

Kuigi Vilniuse lennujaam peab ootama kauem, saavad nemadki need üks päev. „Vilniuse lennujaam peaks need kasutusele võtma pärast hetkel ehitava uue väljumisterminali avamist ehk 2025. aasta alguses,“ sõnas Vasiliauskas. Kuna kõik Euroopa lennujaamad pole uusi turvaseadmeid veel paigaldanud, arutatakse seadmete kasutamise ulatust hetkel rahvusvahelisel tasandil.

Vilniuse lennujaam saab uue välimuse

Uue terminali ehitustööd peaksid lõppema 2024. aastal ning 2025. aastal on see plaanis reisijatele avada. Turism kasvab kiiresti, mistõttu on 2023. aasta üks olulisemaid projekte Vilniuse lennujaama uue väljumisterminali ehituse alustamine, sõnas Stikliūnas. Uus terminal ehitatakse tegutsevasse lennujaama, kuid reisijad ei tohiks see mõjutada. „Uus terminal võimaldab meil teenindada rohkem reisijaid,“ märkis Stikliūnas.