PUHKUS LEEDUS | 7 tegevust, mis Leetu reisides kindlasti plaani võtta

Mine sauna! Päriselt!

Saunatamine ei ole ainult eestlaste ja soomlaste pärusmaa, kuigi nii meile meeldib sageli mõelda. Ometi juhtus nii, et oma kõige unustamatuma saunakogemuse saime just Leedust, täpsemalt Vilniuse külje alt Pilaitė veskist. Sealsel perenaisel Laral on fenomenaalsed teadmised ja oskused ning imelised massöörikäed. Samuti on maalähedane kohake ise täiesti harukordne. Loe meie kogemusest lähemalt siit .

Avasta Kaunase tänavakunsti