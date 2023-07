PUHKUS LEEDUS | 2. osa: Miks peaks eestlane minema Leetu leili viskama?

Iga roog viib keele alla ja kui aeg on viimaks magustoidu käes, ei ole ma enam kindel, kuhu see küll mahtuma peaks. Seda enam, et ma ei ole ka kuigi suur desserdiarmastaja Kohe on teenindaja mind lohutamas, et ka leedukad ei ole tegelikult üldse erilised magusasõbrad ja seepärast ei ole neil ka ühtegi väga silmapaistvat neile ainuomast desserti. Küll on magustoidu kõrvale serveeritav jäätis šakotis’e-maitseline. Ja kes meist siis seda kuulsat kuusepuukooki ei teaks? Kuigi olin just oigamas, kuidas rohkem ei mahu ja ega ma ole ka teab mis eriline magustoidusõber, saab desserditaldrik võluväel puhtaks noolitud. 10 punkti 10st!

Pärast õhtusööki oleks tõsine kiusatus leiba luusse lasta. Kindlasti tänaksime end selle eest ka järgmisel hommikul. Vahepeal on nimelt selgunud, et väljasõit kuumaõhupallilennule stardib õhtu asemel hoopis 4.50 hommikul. Ja kuigi ilmaolud on natuke heitlikud, hinnatakse, et lend võiks toimuda umbes 95% tõenäosusega. Ometi, kui oleme peaaegu hotelli jõudmas, tirib Kultuuriöölt kostuv muusika ja melu meid siiski nagu võluväel korraks ka meelelahutuse Mekasse ehk Vilniause ja Islandijose tänavale. Leiame eest ühe toreda Norra artisti ja unustame end teda kuulama. Kuigi vihma kallab sedavõrd, et istumiseks mõeldud heinapallidest on saanud hoopis kuiva-jala-seisupingid, ei lase me end sellest heidutada. Pärineb ju riigi nimigi (Lietuva) kuuldavasti leedukeelsetest sõnadest lyti (sadama) ja lietus (vihm). Nii et kas see ei käi mitte vaikimisi asja juurde? Las kallab!