PUHKUS LEEDUS | 3. osa: No nii! Kas reisi lõpuks jääme ka oma peadest ilma?

Olgugi et pirukaid pakutakse tõenäoliselt igas riigi pagarikojas ja toidupoes, isegi tanklas, on kahtlemata kõige autentsem neid süüa just Trakais, kus karaiimid Leedus valdavalt elasid. Pirukaid on saada kõikvõimalike lisanditega, soolasest magusani. Ent kui meie tore giid Regina õpetab, et kõige traditsioonilisem kibinai on ikkagi kas lamba- või veiselihast, otsustan proovida just neid. Küpsetiste kõrvale soovitab ta tungivalt võtta puljongit, mida võib süüa lusikaga nagu suppi või juua otse kausist. Just nii pidavat tegema kohalikud ise. Ja nii teeme ka meie.

Seda, et oleks võinud ehk hommikusöögilauas siiski natuke tagasi hoida, mõistame alles siis, kui oleme jõudnud Trakaisse, Leedu endisesse pealinna. Pärast tunnist autosõitu ja pisikest jalutuskäiku mööda järveäärset tänavat on aeg jälle maha istuda, et enne paadisõitu aega parajaks teha. Ja kui sa juhtud seda tegema Kybynlari restoranis, siis nagu juba nimi reedab, ei ole võimalik, et sa ei proovi legendaarset kibinai’d. See, pehmest muretainast valmistatud hakklihapirukas on karaiimide rahvusroog.

Kell on neli hommikul, kui tiriseb esimene äratuskell. Oleme vaevu jõudnud tööle lülitada oma hotellitoa kapselkohvimasina, kui sõbranna telefon heliseb kurjakuulutavalt. See ei saa head tõotada! Selgubki, et ilm on otsustanud mängida vingerpussi ja meie 95% tõenäosusega toimuma pidanud kuumaõhupallilend jääb siiski ära. Ja kuigi sõit taevalael oli oodatuim osa reisist, hoiab õnneks uneliiv veel silmi poolkinni, nii et pisarate valamise asemel kukume tagasi oma sulgpehmesse hotellivoodisse.

Peale kuulsate pirukate on Trakais märgata-kogeda veel palju tatari päritolu karaiimidele iseloomulikku. Näiteks on nende pärandiks ka pisikesed, viilkatuse ja kolme tänavapoolse aknaga puumajakesed. Legendi järgi pühendasid karaiimid maja ehitades ühe akna jumalale, teise kuningas Vytautasele ja kolmanda pererahvale endale.

Pirukad söödud, ootab meid paadisõit Galvė järvel. Kaist eemaldudes on ilm soe ja päikseline, ent mida kaugemale järve peale jõuame, seda ähvardavamaks taevas kisub. Juhtumisi räägib giid Regina meile parasjagu legendist, mille järgi nõuab järv igal aastal kaks pead ehk inimohvrit – ühe selleks, et järv saaks talvel jäätuda, ja teise kevadiseks sulaks. Viskame nalja, et küllap meie olemegi need kaks pead ja varsti on talve oodata. Torm kisub aina mäslevamaks küll, mistõttu peame vahepeal jahi seest varju otsima, ent kuna me pole suhkrust, oleme suurema saju lakates juba jälle väljas tagasi, et Trakai ilu endasse ahmida.

Saame ühe jahisõidu ajal näha lossi nii sillerdava päikese käes kui ka müstilises tormivalguses ja see on kahtlemata meeldejäävam sellest, kui kõik möödunuks tõrgeteta. On ju takistused juba hommikust peale meie päevaplaani sisse kirjutatud ja see spontaansus hakkab meile aina rohkem meeldima. Tagasi kaldale jõuame siiski mõlemad ja seda täitsa ühes tükis, nii et trakailased ei pea juulikuu lund ootama jääma.