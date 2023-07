PUHKUS LEEDUS | 1. osa: Vilniuse hipsterlinnak ja kõhedust tekitav külaskäik Lukiškėse vangla ainsa kinnipeetava juurde

Külastasin Leedut viimati viis aastat tagasi, et kohtuda oma ülikooliaegsete sõbrannadega. Peatuskoht sama, mis seekord – pealinn Vilnius. Kui nüüd sõbrannaga peatänaval asuvas Neringa hotellis ärkame ja linnaekskursioonile suundume, saan aru, et selle lühikese ajaga on siin palju muutunud.

Giid räägib, et eks omajagu vuntsitakse linna praegu ka NATO tippkohtumise ootuses, ent küllap mängib rolli ka ilus soe ja suvine ilm. Päike paneb Vilniuse roheluse – ligi 40% linnast moodustavad siin mets ja pargid – eriliselt elama ning jakk tuleb pealt visata juba meie esimeses peatuskohas, katedraali väljakul. See, et meie ringkäik saab alguse just sealt, on muidugi ka mõnevõrra taotluslik, sest kuuldavasti on see tuntud kogunemiskoht nii kohalike kui ka turistide seas. Seda täiesti ilmselgel põhjusel – peatänava, Gediminase puiestee otsas asuv peakirik on kõigile hõlpsasti üles leitav.

Kahetunnine jalutuskäik viib meid läbi nii vanalinnast kui ka kuulsast Užupise linnaosast. See, Vilniuse vanalinnaga piirnev piirkond, mis tähendab leedu keeles „üle jõe“ või „teisel pool jõge“, meenutab meile omajagu Tallinna Kalamaja. Omal ajal oli see Vilniuse kõige vanem, vaesem ja ohtlikum linnaosa, tänapäeval aga tõeline kunsti- ja boheemlaspesa, kus korterihinnad küündivad ulmelistesse kõrgustesse.