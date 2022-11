Tenerifele talvituma | Ma ei hakka selgitama, et käisime juba maisiraksus ära ja rohkem midagi pihta panna ei plaani

Jätame pakid ahtrisse, võtame koerad ja otsustame enne korteri turvaliste seinte vahele lukustumist ikkagi väikse sirutustiiru teha. Keerame ümber nurga ja siis veel korra ning tõmban ühe hingetõmbega tagasi sisse kõik need sõnad, mis selle linna kohta eelnevalt laususin. Saan aru, et taaskord tegelesin ebaausalt hinnangu andmisega ning seda olukorras, kus mõistus on pärast pikka sõitu täiesti pehme. Mitte kuidagi ei jõudnud linna sildilt „C-a-r-t-a-g-e-n-a“ veerides kohale, et tegemist on Kartaagoga, kus paarsada aastat eKr toimusid kartaagolaste ja roomlaste vahel Puunia sõjad ja vägitegusid tegi Hannibal. Täna antakse mulle võimalus mitte pelgalt kindluse varemete vahel uidata, vaid ka näha pealt igasügisest lahingute taaslavastust, kus linnatänavatel möllab ennastunustavalt mitusada täiskasvanut, mõõgad pea kohal keerlemas. Kõige tipuks asub meie korter täpselt katedraali kõrval nii, et terrassil istudes naudin tähistaeva kõrvale ka torni vitraažaknaid. Ka toas sees on „aken“, mis eraldab laste poole korruse võrra kõrgemal paiknevat magamisala köögist. Telefon on kahjuks just siis teises toas, kui taban nõutu näoga Sara, kes seisab laste voodi ees ja üritab läbi klaasi lakkuda köögi töötasapinnal paiknevat juustutükki. Lõhn on, pilt on, aga kuhu jääb maitse?