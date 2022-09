Tenerifele talvituma | Vohavad maisipõllud ja karge lumevaip. Autosse oleks peaaegu pakitud ka kohalik lammas

Tšehhi-Austria piiripõllu veerel näeme esmakordselt kreeka pähkli puud, käime metsiku viinamarja raksus ja katsume lastele selgeks teha varastamise ja raksus käimise piiri. Tundub, et see meil väga hästi ei õnnestu, sest järgmisel hetkel väljub Oskar maisipõllu kraavist õndsa näoga ja teatab, et ta käis maisiraksus – endal süli pilgeni tõlvikuid täis. Ohkame, topime varastatud kraami autosse ja et veidigi lunastust saada, anname oma panuse maalitud nägudega kõrvitsatega kauplevasse teeäärsesse iseteeninduskioskisse. Paari kilomeetri pärast lambakarjast möödudes viskan enda meelest iroonilise nalja: „Oskar, äkki lähme ka lambaraksu?“ Noormehe jaatus kõlab liialt rõõmsa ja entusiastlikuna ning edaspidi ma midagi nii sarkastilist välja ei paku. See veel puudus, et peaksin kahe koera vahele suruma ühe mökitava karvapalli.

Järgneva paar tunni vältel omandame laste suust kukkuvaid tarkusepärle nagu „kui sidruni sees on C-vitamiin, siis tee sees on vist T-vitamiin“ või „kas teatsite, et igas hotdogis on umbes 3% koera“ ja mängime virtuaalpeitust. Et mis see on? No mind määratakse esimeseks otsijaks ning pean ootama, kuni kõik teised annavad teada, et nad on ennast ära peitnud meie Tenerife majja. Lahti läheb peaaegu nagu päris peitusemäng ehk et mina hakkan pakkuma kohti, kuhu nad ennast sättinud on. Linda leian laua alt, Oskar puges kappi, aga Henrikuga läheb kauem aega, kuna selgub, et ta olla külmkapi seinast eemale tõmmanud ja sinna taha pugenud. Täiesti normaalne perekondlik ühistegevus.