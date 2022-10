Tenerifele talvituma | Saame lastelt teada, et endistel aegadel olid eestlased „põlluharjad“ ja „karvakasvatajad“

Kõige võimsamaks elamuseks siiani on kargekülmas vees voogamine Berni linna vahel Are jões (vt tutvustavat videot SIIT ). Täiesti tavaline on, et keset lõunat lööb pealinna ametnik arvuti kinni, topib kontori ees oma rõivad veekindlasse kotti ning hulbib mööda mägijõge linna teise serva, et siis end kaldal taas viksiks ja viisakaks timmida ning bussiga tagasi kontorisse sõita. Sel korral on ilm küll veidi jahedavõitu, kuid ühel varasemal sügisel olen ka mina, krampis jalgadega algaja hõljujana abitult üritanud end käte abil puuokste ja trepikäsipuude abil kaldale vinnata. Lubanud kuivale maale jõudes, et ei kunagi enam... ning läinud uuele ringile.

Sel korral viib tee meid juba viiendat korda Fribourgi, otse Saint-Nicolas’ katedraali kõrvale. Nagu Tallinna peatänava äärde kolides harjub paari päevaga trammirataste krigina ja -sarvede erksa sähvimisega, ei ärata mind nende kodus enam ei kirikutornist otse külalistetoa aknasse kaootiliselt kaikuvad kellad ega teisel pool maja enda eksistentsist edasi-tagasi tuiates teada andvad Alpi lehmad, kellad kaelas. Kuna maailmas on palju rohkem sihtkohti, millel on turiste oluliselt rohkem vaja kui sellel rikkal juusturiigil, siis enda promomisega aktiivselt seal ei tegeleta.

Šveits. Mis Šveits? Äkki ikkagi Rooma foorum? Sügislehtedes Pariis? Brexiti-London? Meie ei saa siiski sellest Eesti mõõtu kuldaväärt riigist kuidagi üle ega ümber. Koroonakevadel Tenerifelt esmakordselt maismaad mööda Eestisse sõites proovisime teekonda igati optimeerida ja nii jõudsime otsapidi juba selle taskunugade, šokolaadi ja onu Tik-Taki maale, kui selgus, et uksed on sulgenud nii kõik ametlikut majutusasutused kui alternatiivsed ööbimisvõimalused. Kus häda kõige suurem, seal sõbranna Kristiina oma perega kõige lähem ja peavarjuta me ei jäänud.

Kuna oleme juba jõudnud rubriiki „Kes minevikku ei mäleta?“, siis on igati sobilik hüpata ka möödunud kevadesse, mil Henrik arvas, et kõikvõimalike losside ja katedraalide vahele peaksime mahutama ka mõne loodusime. Lapsed ei viitsi niisama aknast pikalt välja vaadata ning kui Linda teatab otse, et kui midagi on vaadata, siis andku me talle ette „pikk iluhoiatus“, otsustamegi pikema peatuse teha. Oleme Interlakeni lähedastest smaragdikarva mägijärvedest nii lummatud, et Oltschibachfalli kosele liginedes ei jää silma teeviidad ja keelumärgid, vaid keerame enda arvates väiksele toredale otseteele.

Kosk vaadatud, pildid tehtud, asume tagasi kiirtee poole. Mina filmin ja fotografeerin ning selgitan lastele, et see on siin vist sõjaväelennukeid eksponeeriv lennundusmuuseum, kui näeme tagavaatepeeglis hämmeldunud nägudega mundrikandjaid, kes justkui mesilasparv suure kiiruga kogunema hakkab. Kuna järgmine teelõik tundub ilus ja sirge, anname veidi gaasi ja enne külavahele keeramist avastame sildi, mille kohaselt lahkume just Unterbachi sõjaväelennuväljalt. See on üks kolmest Šveitsi õhujõudude peamisest lennubaasist. Isegi koertel jääb hämmeldusest suu lahti.

Sel korral jõuame Šveitsist välja siiski põrkumata tuletõrje, kiirabi ja politseiga. Prantsusmaa võtame ühe hooga läbi, kuna lõõskav briis tõmbab kananaha ihule ja meie nohused ninad nõuavad sooja, soolast õhku. Õhtul Vahemere äärde Frontignani jõudes avastame, et tõenäoliselt on noormees nimega Pierre oma vanaema 15-ruutmeetrise suvila salaja raha teenima pannud. Algaja AirBnb kasutajana on tal küll pakkuda 4 voodit, nagu lubatud, kuid voodipesu on poole võrra vähem, nii mõnigi ukselink kukub seda puudutades eest, pann on, aga ei ühtegi pannilabidat ja aiamööbel ei taha umbrohu vahelt väga välja paista.