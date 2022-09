Tenerifele talvituma | Reisi algus: närvid seest söövad lapsed, armunud koer ja ühiselamu pärapõrgus

Meie esimene autoreis läbi Euroopa sai teoks tänu koroonapisikule, mille osavad kombitsad sulgesid õige mitmeks kuuks kogu lennuliikluse. Ühest korrast sai teine ning nüüd oleme taas teel. Läänemere äärest Atlandi saartele viivat teekonda on võimalik ette võtta päevi ja öid vaheldumisi roolis kiirteid mööda uhades. Meie loome oma suve paiksele ja väga töisele elule endisel väiksel Werderi saarel ehk Virtsus mõnusat vaheldust rahulikult läbi Euroopa kulgedes. Tunnistan ausalt, et suviselt vabapidamiselt halastamatult välja rebitud lapsed ja koerad tahavad küll esimesel päeval närvid seest süüa. „Miks ma tahvlit ei saa?“, „Tehke aken lahti, koerad haisevad“, „Kui palju veel on jäänud?“, „Mul on ikka kõht tühi“ kõlavad vahetpidamata ning nii ma siin esiistmel vurrkannina keerlen, et hoo pealt võileibu vorpida, lagunevaid laadijaid parandada, eKooli ülesandeid dešifreerida ja käsipidi üksteise juuste küljes rippuvaid lapsi lahutada. Abi on aegade jooksul välja kujunenud numbrilistest reeglitest „3 + 3“ ja „X < 500“. See tähendab, et katsume iga päev sõita mitte oluliselt üle 500 km ning iga kolme tunni tagant tuleb leida heinamaa. Seda mitte siis meie vaprate neljajalgsete reisisellide vajaduste rahuldamiseks, vaid laste jooksutamiseks, kukerpallitamiseks ja tühjaks huilgamiseks.