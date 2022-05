Kärestikud, kuristikud ja tarantlid: matkamine Tšiilis ei sobi nõrganärvilistele

Selleks, et GPT läbimiseks vajalikud kaardifailid üldse saada, tuleb eelnevalt läbi lugeda tuhandeleheküljeline manuaal ning sellest üles leida sinna peidetud koodi osad, millega failid lahti lukustada. Miks see nii keeruline peab olema? Sest raja idee autor ei taha, et päris kogenematud vandersellid antud matkarada alahindaksid ning end potentsiaalsesse ohtu seaksid. Ning tal on selleks õigus: GPT-l ei oota matkalist mitte ainult kõrbekuumus, pikad veeta rajalõigud, tuhanded tõusumeetrid ning tehniline maastik, vaid ka muutlik ilm, ohtlikud jõeületused, ebapiisavad võimalused toiduvarude täiendamiseks ning ärauhutud sillad. Üks, mida Tšiilis aga pole, on ohtlikud loomad: kuigi puumasid on seal palju, peab nende nägemiseks tohutult vedama. Mürgimadusid ja teisi potentsiaalselt ohtlikke olendeid aga pole.

Loomulikult võiks Tšiilit avastada aastaringselt, kuid mägede, kõrbe ja polaarjooneni ulatuva Patagoonia avastamisplaanides tuleb arvestada tõsiasjaga, et ilm mängib siin väga suurt rolli. Riigi idaküljel, põhja-lõuna suunal kulgevad Andide mäed on matkajasõbralikud vaid suvekuudel, sest lumi on mägipääsudelt sulanud ning seikleja saab liikuda mõistliku tempoga. Riigi lõunaosas sajab sügisel-kevadel-talvel tohutult vihma, mis teeb pikemad matkad üsna ebameeldivaks. Päris lõunatipus jõuab hooajaväline matkaja aga taaskord lumeprobleemi juurde.

Pikamaarajad – nii ka GPT – on üles ehitatud nii, et toiduvarude täiendamise võimalused ei oleks üksteisest rohkem kui seitsme päeva tee kaugusel (see oleneb muidugi matkaja tempost, seljakoti raskusest, maastikust, ilmast jne). Suur osa GPT-st läbib aga väga mägiseid, väheasustatud piirkondi, kus mitmetel rajalõikudel traditsioonilisi toidupoode lihtsalt pole. Nendel lõikudel tuleb matkalisel proovida osta leiba, mune, juustu, riisi või liha otse asunikelt ning proovida edasi matkata ilma teadmata, millal taaskord poodi saab.

Meie matka teine osa (lõigud 31-33) sai alguse linnast nimega Coyhaique, kuhu jõudmine on juba omaette seiklus. Siin tuli meil esialgu leppida pikkade kruusateelõikudega, kuid üsna varsti nägime, miks me tegelikult siia olime tulnud: liustikud, kärestikud, kõrged teravad tipud, suur üksildus, põlismetsad ja helesinised järved. Kõndisime mööda Tšiili suurima järve, Lago General Carrera, kallast ning nägime, kuidas elavad Patagoonia kaugeimatesse nurkadesse saja aasta eest elama tulnud asunikud. Tahtsime matkata veelgi pikemalt, ent meid järgmise lõiguni viima pidanud praamiühendus oli suurte tuulte tõttu katkenud. Otsustasime, et peame siia tagasi tulema siis, kui ka Argentiina piir lahti.

Otsustasime GPT-d matkata kahes osas, sest meie aeg oli siiski piiratud (seni on ühe suve jooksul suutnud kogu põhitrassi läbida vaid üks inimene): kõigepealt esimesed kuus lõiku ehk ca 411 kilomeetrit ning seejärel mõned lõigud raja keskel – seal, kus algab Patagoonia. Kui eelnevatel mägimatkadel olime suutnud päeva keskmiseks kilometraažiks teha tavaliselt ca 30 kilomeetrit, pidime antud rajal kiiresti kohanema tõsiasjaga, et siin see lihtsalt võimalik ei ole. Matkajat ei oota GPT-l ees mitte looduses eksisteeriv rada vaid lihtsalt navigatsiooniseadme ekraanil olev joon, mida tuleks enam-vähem järgida, sest väidetavalt on tegu ohutu trassiga (reaalsus on muidugi erinev, sest maastik võib olla maalihete jms tõttu muutunud). Esimese 21 matkapäeva jooksul jõudsime üle 3000 meetri kõrgusele, kõndisime tuhakõrbes vulkaanide ja auravate kuumaveeallikate vahel, nägime kümneid tarantleid, ületasime jääkülmasid liustikuveega jõgesid, astusime üle basaltsammaste ning kogesime kohalike ääretut külalislahkust.

Päriselt üksi

Paljusid pikamaamatkajaid tõmbab rajale soov kohata teisi matkalisi, kellega koos seda kogemust jagada. GPT on aga rada, kus tavaliselt teisi matkajaid ei käi – ainsad hingelised, keda kohata võib, on arrierod ehk kohalikud kauboid ja karjased, kes hobuse seljas neis mägedes juba aastasadu ringi liikunud. Kui vaadata logi, mida GPT matkajad enda matka järel täidavad, võib öelda, et igal aastal jõuab selle raja erinevatele lõikudele kokku vaid käputäis seiklejaid. Viimasel kahel aastal oli see number koroona tõttu aga pigem nullilähedane. Niisiis sobib see rada eelkõige neile, kes soovivad olla kõigest ja kõigist kaugel eemal – see on vahetu kogemus, mida paljutallatud Alpidest, Skandinaavia mägedest ja mujalt enam ei leia.

Matkakultuur Tšiilis on üsna uus – peamiselt matkavad siin välismaised turistid ning sedagi vaid populaarseimates piirkondades. GPT ise on kohalike seas täiesti tundmatu, sest pikamaamatkamine on nišš, mis siia veel jõudnud pole (võrreldes näiteks USA-ga, kus pikamaamatkaradu peetakse matkamise kroonijuveelideks). Tuntuimad rahvuspargid, mida antud rada samuti läbib, on muidugi rahvarohkemad, kuid paljudesse neist nõuab kohalesaamine päris pikka planeerimist ning ajakuju - GPT siseneb nendesse parkidesse aga tihtipeale mööda vanemaid, mahajäetud radu ning võimaldab seiklejal populaarsemad kohad vahele jätta.

Selline suur üksildus lisab sellele pikamaarajale hoopis teise dimensiooni: kui tavaliselt ununevad pikal matkal nädalapäevad, kalender ja maailmas toimuv umbes nädalaga, ent teiste matkalistega kohtumine toob uuesti tagasi reaalsusesse, siis GPT-l on see väga harukordne. Jalg jala ette – iga päev, iga tund, iga minut. See rütm ja rutiin võimaldab sul olla ühtaegu täielikult hetkes ning samas mõelda läbi kõik mõtted ja mälestused, mis pähe torkavad. Mitte kõigile pole selline iseendaga üksi olemine lihtne, kuid kohe kindlasti on see vajalik ning tervendav, kõndiv meditatsioon.