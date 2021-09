Mis üritused toimuvad üle Eestimaa sel nädalavahetusel? Vaata järele!

Veel täna on võimalik viimast päeva osa saada teadlaste ööst . Rikkalik programm kostitab üle Eesti, näiteks saab Tartus osaleda peol AHHAAs, kus peaesinejaks NOËP, lisaks stand-up etendus, teadusmuusikal Tanel Padariga ja muudki huvitavat. Harjumaal Padise kloostris valmib lõkkel kloostritoit ja tehakse kloostriõlut, Tallinnas näitab Loodusmuuseum söögiseente erinevaid nägusid, Lääne-Virumaal Moel piilutakse viinatööstuse ajalukku ja tänapäeva.

Pärnu pakub valgusfestivali Öövalgel — avasta suvepealinn täiesti uuest küljest, jalutades valguskunsti ja videoprojektsiooni rüütatud linnas! Kõik valgusetendused Pärnu kesklinna hoonetes ja hoovides on loodud just selle festivali jaoks. Heli- ja valguselamust pakub ka hüljatud maastikele pühendatud Stalkeri-teemaline pop-up muuseum Noblessneri alal Tallinnas. Lisaks on Tallinna selleks nädalaks vallutanud disainiöö festival, kus soovitame osaleda kogu perega: toimib eraldi lasteala, saab jalutada publiku lemmikuks kujunenud disainitänaval ning inspiratsiooni ammutada vastutustundlikust disainist.