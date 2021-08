Kuninglik ajaviide ehk Kaunases nagu filmis

Pažaisliai teine ​​silmatorkav eripära on see, et Kaunase kesklinnast hõlpsasti ligipääsetavat kompleksi ümbritseb kaunis loodus. Männimets oma kaunite jalgradadega on Kaunase elanike pelgupaik looduse rüpes. 20. sajandi keskel ehitati linna Nemunase jõe üleujutuste eest kaitsmiseks tamm. Nii moodustunud Leedu suurima tehisveekogu põhjas on Kaunase Atlantis – vee alla jäänud külad, mille hoonetest osa paigutati ümber.

Külalislahkuskompleks Monte Pacis, mille nimi tähendab rahu või vaikuse mäge, on üks vähestest piirkonna boutique-tüüpi hotellidest. See on tähistatud nelja tärniga ja kuulub Leedus ainsana Euroopa kultuuripärandi hotellide föderatsiooni Heritage Hotels of Europe. Rikkaliku ajalooga Pažaisliai külastus tuleb ette planeerida, sest kompleksis on ainult 13 tuba. Esimesel korrusel on kuninglikud sviidid ja luksusklass, teisel korrusel on veel seitse ruumi. Monte Pacis mahutab korraga 46 külalist – see number on oluline neile, kes planeerivad elu kõige tähtsamaid pidustusi.