Just need on Eestis kõige kõrgemad vaatetornid, kus looduse ilu nautleda

Harimägi ja Harimäe vaatetorn

Harimägi on üks Otepää kõrgustiku suuremaid lavamägesid. Torni kõrguseks on 28 meetrit ning kõrgeim vaateplatvorm asub 24 meetri kõrgusel. Torni juures on lubatud ka telkimine. Tasub teada, et Harimäge on kutsutud ka Leenardi ning Leonhardi mäeks.

Iisaku (Tärivere) mäe vaatetorn, puhkekoht ja maastikukaitseala

Iisaku mäel asuv 28 meetrine vaatetorn (tuntud ka kui Tärivere mägi) on Ida-Virumaa kõrgeim looduslik tipp. Ühtlasi on mäe jalamile ja ümbritsevasse metsa rajatud terviserajad, kus suvel matkata ning talvel suusatada. Puhkekohas on olemas ka katusealune laud pinkidega ning lõkkekoht, mis sobib pikniku pidamiseks ja telkimiseks.

Paganamaa Raadi vaatetorn

Raadi mäel asuvast vaatetornist saab heita pilgu Paganamaa imelisele maastikule ja teisel pool järvedeahelikku paiknevatele Lätimaa laantele. Torn on 24 meetri kõrgune. Torni lähedal on võimalik telkida, kuhu kokku lubatud on paigaldada kuni kümme (4-kohalist) telki. Matkata on võimalik Paganamaa maastikukaitse matkaradadel.

Rõuge vaatetorn Pesapuu

Rõuge vaatetorni „Pesapuu" meenutab välimiselt kahe linnupesaga puud. Torni kõrgus on 30 meetrit ning teose idee autoriks on arhitekt Karmo Tõra. Pesapuu torn pole pilkupüüdev mitte ainult päevasel ajal vaid ka öösiti, kui süttivad torni tüve, vaateplatvormideks olevaid „linnupesi" ja torni tippu kroonivat „kuldmuna" valgustavad erivärvilised tuled. Torni tipust avanevad maalilised vaated Ööbikuorule ja kaunile Võrumaale. Pesapuud võib külastada ööpäevaringselt.

Tellingumäe vaatetorn ja puhkekoht