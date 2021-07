Pisike Montenegro peidab endas palju: võimas loodus, kaunid rannad ja iidsed linnad. Kirsiks tordil madalad hinnad

„Eestimaalasi rõõmustab ka see, et hinnatase on kodumaaga sarnane ja kohalikud on turistide suhtes väga lahked, abivalmid ning head suhtlejad — montenegrolased kõnelevad nii inglise kui ka vene keeles,” lisab ta.

Karmavuo hinnangul on riik toibunud vanast poliitilisest taagast ning areneb jõudsalt. „Üha rohkem investeeringud on suunatud turismitaristusse, tähelepanu pööratakse vaatamisväärsuste säilitamisele, samuti uute atraktsioonide arendamisele. Kõik pingutavad selle nimel, et turistidel oleks siin mõnus, turvaline ja huvitav puhkus,” nentis ta. Montenegros algab hooaeg tavaliselt juunis ning päikselist suve, mil õhutemperatuurid ulatuvad +30 kraadini ja merevesi püsib mõnusalt soe, jätkub kuni septembrini välja.

Montenegro võistleb looduse ja arhitektuuripärandi poolest kindlasti Euroopa kauneimate riikidega. Siin on võimalik nautida täiel rinnal rannapuhkust, harrastada erinevat veesporti nii vee peal kui vee all või minna mägedesse seiklema. „Montenegro suurust arvesse võttes on see kindlasti muljetavaldav. Kogu riigi maastik on lihtsalt imeline. See on seiklushimuliste loodusesõprade üks meelispaiku. Siit on lihtne külastada ka naaberriike, näiteks Lõuna-Horvaatiat,” räägib Karmavuo. „Pigem eelistatakse Montenegros nautida aktiivset seiklemist looduses kui luksuslikku hotellipuhkust. Samas on ka siin kõik hinnas hotellipuhkus saadaval,” tõdeb reisiesindaja.