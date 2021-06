Tallink avab enne jaanipäeva võimaluse Tallinna-Helsingi laevadel end ka vaktsineerida

Vaktsineerimise läbiviimiseks laevadel on Tallinkile ja Confidole vajaliku nõusoleku andnud Eesti terviseamet ning laevad vastavad kõikidele vaktsineerimiskeskustele seatud nõuetele. Laevadel on vaktsineerimise läbiviimiseks eraldatud vajalikud alad nii vajalike registreerimistoimingute kui süstimise läbi viimiseks ning loodud on ka vaktsineeritute 15-minutiliseks jälgimiseks vajalikud ootealad.

„Tallink grupp on viimaste kuude jooksul järjekindlalt otsinud ja pakkunud lahendusi meie riikide ametkondadele, mis võimaldaksid meil viirusolukorra võimalikult kiirele paranemisele kaasa aidata ning riikidevahelise vaba liikumise taastada," rääkis Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene. Vaktsineerimine on olnud üks nendest lahendustest, mida on pikalt ametkondadega läbi räägitud. "Mul on hea meel, et saame juunikuus Eesti vaktsineerimisprotsessile omalt poolt kaasa aidata," lisas Nõgene.