Juhtiv tšarterlendude pakkuja Eestis: tarvitusel on põhjalikud ohutusmeetmed, rikkujate suunal võime rakendada äärmuslikke abinõusid

Alates üleilmse pandeemia algusest on lennundussektor pidanud muutuvale olukorrale kiiresti reageerima ja sellega kohanema. Oma reisijate ohutuse ja heaolu tagamiseks on ELi-is tegutsev tellimus- ja rendilendude operaator SmartLynx Airlines kasutusele võtnud mitmeid meetmeid.

Statistiliselt on õhu kaudu levivat viirust trotsides ilmselt kõige ohutum reisimisviis just õhutransport. Anders Ludvigsson, SmartLynx Airlinesi operatsioonide asepresident (VPO), selgitab: "Lennukites olev õhk on väga steriilne. Lennukitel on tõhusad ja tänapäevased filtrid, mida kutsutakse väga tõhusateks tahkete osakeste (HEPA) filtriteks ja mis on samasugused nagu haiglates olevad filtrid ning suudavad tänu sellele kinni püüda ja blokeerida kuni 99,97% mikroobidest. SmartLynxi lendude ajal on õhk kvaliteedilt puhas ja selge." Pindade puhtuse tagamiseks puhastatakse ja desinfitseeritakse õhusõiduk põhjalikult pärast igat reisilendu. Pardal olles soovitatakse reisijatel kasutada lennukitualettides olevaid käte desinfitseerimisvahendeid.

Anders Ludvigssoni sõnul ei ole need ainsad abinõud, mida SmartLynx Airlines on võtnud Covid-19-ga seotud riskide vähendamiseks lendude ajal. „Kogu lennu vältel kannavad meie meeskonnaliikmed kirurgilisi maske ja kindaid. Kontaktide minimeerimiseks on vähendatud pardamüüki ja kasutusele on võetud väiksema kaubavalikuga ühekordsed menüüd. Samuti on meil kindel tegevuskava, mida meeskonnaliikmed peavad järgima juhul, kui reisijal ilmnevad lennu ajal mis tahes haigusnähud. Ja loomulikult teavitame reisijaid sageli, tuletades meelde maskikandmise kohustust, järjekorras seismise vältimist jne. Kõik vastavalt Euroopa Lennuohutusameti (EASA) soovitustele ja nõuetele."