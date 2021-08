SmartLynxi lennud on juba kahel järjestikusel päeval rängalt hilinenud. Mis on selle põhjused?

Lugejad on nii eile kui ka täna teatanud SmartLynxi lendude hilinemisest — eilne lend Kreetale Heraklioni hilines terve ööpäeva ja tänast lendu Türki Antalyasse on edasi lükatud mitu korda, algselt pidi see väljuma kell 5.30 ja praegustel andmetel väljub kell 22.30.