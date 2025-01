Turistid, minge ära! Kanaari saared ei taha rohkem väliskülalisi vastu võtta

See võib tähendada, et turismis võib kõik muutuda – eriti soomlaste ja ka eestlaste lemmiksihtkohtade puhul.

Nimelt protesteerisid kohalikud aasta jooksul ületurismi ja sellega seotud probleemide vastu näiteks Kanaari saartel, Málagas ja Mallorcal.

Septembris näitas Suurbritannia andmeanalüüsifirma Yougovi uuring, et turiste tõrjuti enim just Hispaanias. Paljud hispaanlased ütlesid, et neile tundub, et nende kodupiirkonnas on liiga palju välisturiste. Kataloonias, kus Barcelona asub, arvasid nii näiteks ligi pooled vastanutest.

See vastuseis on osaliselt suunatud ka soomlaste vastu, sest statistika järgi on Hispaania soomlaste jaoks Rootsi ja Eesti järel populaarseim puhkusereisi sihtkoht.

Lemmiksihtkoht

Kuigi soomlased soovivad käia reisil ka uutes sihtkohtades, püsib vanade või tuttavate ja turvaliste puhkusekohtade populaarsus. Näiteks talvehooajal pole soomlaste Hispaania reisisihtkoht number üks mingi üllatus: selleks on Kanaari saared.

Just Kanaari saartel on paljudele kohalikele küllalt saanud. Iltalehti teatas näiteks mais, et massiturismivastane kampaania läks nii kaugele, et osa Kanaari saarte elanikke hakkas koguni näljastreiki pidama.

Aprillis toimus Tenerifel ja teistel Kanaari saartel ajalooline meeleavaldus: kümned tuhanded kogunesid protestima saare tähtsaima elatusallika vastu. Majandusväljaande Forbes andmetel on meeleavaldajad nõudnud muu hulgas Kanaari saartele saabuvate turistide arvu piiramist ja turismiga seotud ehitusprojektide peatamist.

Massiturismi probleemiga kursis olev doktorant Vilhelmiina Vainikka ei uskunud Iltalehtile antud intervjuus, et kohalike viha on suunatud otse turistide endi või isegi turismitööstuse vastu.

„Kohalike vihast saab aru, kui neil palutakse näiteks veekasutust piirata, kui samal ajal on saarel turistide kasutuses olevaid basseine. On loomulik, et see tekitab viha,“ rääkis Vainikka mais Iltalehtile.

Kanaari saarte kohalikud keskkonnaorganisatsioonid on hoiatanud, et massiturism koormab saare ökosüsteemi. Halvimal juhul võib ökosüsteem kontrollimatu turismi tõttu koguni kokku kukkuda.

