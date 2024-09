Eestlastegi seas populaarne puhkusesihtkoht vaevleb lutikate ning prussakate rohkuse käes

Võimude hinnangul on põhjuseks kahjuritõrjefirmade hoolimatu mürkide kasutamine, kirjutab Iltallehti.

Suve alguses teatas Iltalehti, et soojade ilmastikuolude tõttu on Kanaari saartel kahjurite arv suurenenud. Ekspertide hinnangul on nähtuse põhjuseks globaalne soojenemine. Nüüd kardavad Kanaari saared nähtust, mis kahjustab saarerühma kui lemmikpuhkusekoha mainet.