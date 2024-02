Kanaari saared on hädas turistide vooga

Kanaari saartele saabub igal aastal miljoneid turiste. Linnaplaneerimise spetsialistide sõnul on piirkond kokkuvarisemise äärel.

Saarte elanike sõnul hävitab turism hävitab nende kodu. Viidatakse ka elukalliduse tõusule, avalike teenuste puudumisele, majanduslikule ebasoodsale olukorrale ja välismaistele ettevõtjatele. Osad kohalikud on öelnud, et loodavad, et turistidel keelatakse Kanaari saartele sisenemine.