Norwegiani lennuk libises maandumisrajalt välja ja peatus napilt enne merre sattumist

Lennuk DY 430, mis saabus Oslost, oli teel Molde lennuväljale. Lennukis viibinud 53-aastase Stig Waagbø sõnul sadas maandumise ajal veidi lund, kuid nähtavus oli hea. „Märkasin, et maandusime rajal liiga kaugele. Seejärel algas pidurdusprotsess, mootorist lendas veidi prahti ja lennuk hakkas külgsuunas libisema,“ kirjeldas VG-le Waagbø, kes töötab igapäevaselt Telenoris ja pendeldab Oslo ning oma kodulinna Romsdaleni vahel.

„Kõik tundus üsna rahulik. Alles pärast maandumist märkasin, et oleme merest vaid viie meetri kaugusel,“ lisas ta. „Paanikat ei tekkinud, aga veidi ärevaks läks siis, kui saime korralduse kiiresti evakueeruda, pagasi maha jätta ja lennukist esimesel võimalusel väljuda.“

Avinori pressiesindaja Øystein Løwer teatas, et Molde lennuvälja maandumisrada oli juhtunu tõttu ajutiselt suletud. „Mõistame, et see tekitab frustratsiooni tänastele reisijatele ning palume neil jälgida lennuettevõtetelt saadavat ajakohast teavet,“ kirjutas Løwer.