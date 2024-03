Äraantava pagasi hinnad on tõusnud. Mis firmad panevad kohvri eest piletile kõige suurema tasu otsa?

Reutersi teatel on kolm USA lennufirmat sel aastal kergitanud äraantava pagasi hindu ja seda äritegevuse kallinemise tõttu: palgad on tõusnud, kütus kulukam ning inflatsioon on hakanud survestama.

Estraveli erakliendisuhete ja turundusosakonna juht Katrin Aaslaiu sõnul on äraantava pagasi hinnad USA siselendudel enamikel firmadel juba pikemat aega 30 dollarit suuna kohta. „Varasemalt on see olnud ka 20 USD, kuid see number jääb aega, mil pagas üleüldse alles tasuliseks muudeti,“ märkis Aaslaid.