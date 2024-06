Oppaaa, mis auto!

Imestame, kui näeme, et meie Romeo läbisõit on ainult paarsada kilomeetrit – nii tutika autoga pole vist küll kunagi sõitnud. Täpsemalt on meie Romeo puhul tegemist nelikveolise Alfa Romeo Giulia 280-hobujõulise võimsusega bensiinimootoriga automaadiga, Veloce-varustuses. Tehase lisadena on autol premium-helipakett, premium-interjöör ja punased pidurisadulad. Auto võtab välja 240 km/h, aga see jääb meil muidugi ise järele katsetamata.

Lisaks sellele, et Alfa Romeo Giulia kiirendab superhästi, on tal ka väga hea juhitavus, ta ei uju teel. Lääne-Virumaal tundub olevat erakordselt palju ringteid, nii et sõbranna rõhutab veel seda, et meie Romeoga on kuidagi iseäranis hea ringteid võtta. Ja vasakpöördeid samuti – nimelt tekib nii minul kaardilugejana kui ka Kerstil autojuhina tunne, et meie teekonnal on kahtlaselt palju pöördeid vasakule, mõni üksik pööre paremale tuleb meelde. Tunneme end sellise autoga sõites pidevalt kui Tänak ja Järveoja, ainult et ... Järveoja vist ei ütle Tänakule väga tihti: „Oh, vedas, et esimese korraga õigele ringtee väljasõidule pihta saime!“

Tervisele kasulik auto

Romeoga sõita on väga mõnus, sest autos on ülimugavad istmed ja täpselt õige kuju ja suurusega peatoed, lisaks saab laiutada, ruumi on palju ning jalad võib täies ulatuses välja sirutada.

Sõbranna tuleb reisile natuke haige seljaga ja nii uskumatult kui see ka ei kõla, ravib Alfa Romeo ta terveks. Juba rooli istudes õhkab sõbranna: „Appi, kui mugav iste!“ Ta kirjeldab tunnet, nagu toetaks keegi teda pidevalt või hoiaks süles. Iste on tõesti väga ergonoomiline, ka ilma valutava seljata on sellest kerge aru saada. Kõige huvitavam on aga see, et reisi lõpuks sõbranna selg enam ei valuta. Valu on lihtsalt läinud. Nii et meie soovitame Alfa Romeot muuhulgas ka seljaprobleemide korral. (Kui vaadata, milline näeb välja Alfa Romeo logo, siis sellelt võib leida terviseasutuste logodele omaseid nüansse, nagu rist ja madu – nii et kõik on täiesti loogiline.)

Komplimentide sadu