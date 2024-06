Lääne-Virumaa ringreis | Pärapõrgust päris põrgusse, seiklused keskajas, Sinijärvel ja Itaalia perekonnas, natuke mulli ning õnnelik lõpp

Ciao Bella Pitsa

Ciao Bellal on väga hubane terrass, aga hetkel on see kahjuks pigem ujula ja nii me istume siseruumi. Meiega tuleb juttu rääkima Kristina, üks pitsarestorani asutajatest. Saame teada, et Ciao Bella on just saanud kaheaastaseks ja seljataga on suur töö, sest hoone oli algselt eramaja laoruum ja Kristina, tema mees Siim ning kaks sõpra Martin ja Ranel on siin kõik ise üles ehitanud. Kõik on oma kätega tehtud, poisid on ise ka keldrit süvendanud. Ciao Bella imeilus pitsaahi toodi muidugi Itaaliast ja selleks, et see restorani sisse saada, tuli uks laiemaks lõhkuda. Kui koht valmis, saigi uksed avada ja pitsad ahju panna. Kohalikud on Kristina sõnul Ciao Bella pitsarestorani väga soojalt vastu võtnud. Arvestades maitseelamust, mille osaliseks me peagi saame, ei imesta me selle üle kohe üldse.