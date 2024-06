Lääne-Virumaa ringreis | Ühe päevaga Palmsest Pärapõrgusse, vahele veel golfitiir, linnuriik ja keele alla viivad hõrgutised

Von der Palenitest on giidil rääkida nii põnevaid lugusid, et tõesti tasub Palmsesse oma silmaga vaatama ja oma kõrvaga kuulama minna. Jutustan isutekitajaks edasi ainult ühe loo. Isabella Olga von der Palen (hiljem von Ungern-Sternberg) elas aastatel 1846–1915, oli grafoloog ehk käekirja uurija ja ennustas ka käejoonte pealt, lisaks rääkis vabalt seitset võõrkeelt. Kui Palmse mõisa külastas tsaar Nikolai II, näitas ta Isabellale oma kätt ja naine ütles, et tulemas pole midagi erilist, lihtsalt igapäevane elu. Isabella head sõbrad olid filosoof Friedrich Nietzsche ja tema õde ning pärast tsaari külaskäiku kirjutas ta Nietzsche õele, et nägi tegelikult tsaari käelt tema peatset õudset ja verist surma, aga ei julgenud nii tähtsale isikule seda öelda. Isabella nägi õigesti, sest peagi pärast seda tapeti julmalt terve tsaari pere.

Kes Palmse mõisa vaid pealiskaudselt külastab, sellele võib jääda mulje, et eks ta üks ilus sakste kodu on olnud, uhke ja ümbritsetud kaunist loodusest. Tegelikult ei olnud Palmse mõis ainult härrasrahva elupaik, vaid see oli väga hästi toimiv majandusüksus, mida tõestavad mõisakompleksi kuuluvad umbes 30 ehitist. Kõige tähtsam majandushoone oli piiritusevabrik, mille toodangut ei müüdud ainult oma kõrtsides, vaid viidi ka Peterburi ja teenitud raha eest restaureeriti mõisahooneid. Tegeleti ka tellisetööstuse, põllumajanduse ja palju muuga.

Meie esimeseks sihtkohaks on Palmse mõis, kus on küll ka varem käidud, aga mitte kunagi giidituuril. See on kogemus, mida alates sellest reisist kõigile soojalt soovitame. Palmse mõisal on niivõrd põnev ajalugu ja ilma giidi jututa on võimatu seda kõike hoomata. Meie giid on ekspositsiooni juht Eve Ong ja teda kiidame väga! Lisaks faktide tutvustamisele jutustab ta mõisa ajaloost niimoodi lugusid, et need mineviku otsekui ellu äratavad ja tundub, et me ei rända mitte ainult ruumis, vaid ka ajas.

Kelli ja Lauri on uhked, et Lahemaa piirkonnale on omistatud EUROPARC-i sertifikaat, ja Kelli sõnul on Vergi pererahva eesmärk vähendada prügi, õpetada töötajad korralikult sorteerima ning tõmmata oma eesmärgiga kaasa ka ümbritsevad ettevõtted.

Kelli räägib, et nad tegutsevad Lauriga sadamas neljandat hooaega ja see on aasta ringi töötav ettevõte, mis ei ole selles piirkonnas just väga tavaline. Restoranis on igal argipäeval lõunapakkumised, nii et kõhu saavad täis nii kõrval asuva suure tehase töötajad kui ka kauged külalised nagu meie. Restoranis kasutatakse nii palju kui võimalik kohalikku toorainet, näiteks toob kohalik kalur oma saagi otse sadamasse, nii et kala pole vaja kaugelt otsida.

Palmsest võtame suuna Vergi poolsaarele – see on küll koht, kus kunagi varem käinud pole. Tee on kitsas ja lõbusalt käänuline ning kulgeb läbi männi- ja segametsade, nii et juba saab paika plaan sügisel siia seenele tulla.

Pärast sooritust jalutame golfiväljakul ja aias ringi – siin on tohutult ilus, lilled õitsevad ja mesilased sumisevad. Äkki märkame lähenemas Jaani abikaasat Üllet, kellel on käes kandik jäätisepokaalidega, kaunistuseks omatehtud moos. Päev on väga palav ja midagi paremat kui jäätis poleks siia enam tahta osanudki. Aitäh, pererahvas!

Ka meil läheb golf kohe hoogsalt käima, Jaan õpetab ja meie sooritame lööke, millest mõned tulevad üllatavalt hästi välja. Saame mitu palli auku ja oleme enda üle üsna uhked. Jaan kiidab, et meil tuleb väga hästi välja, ja otsustame seda uskuda. Nipp on selles, et arvestame ainult oma õnnestunud lööke, sest neid, mis palli võssa lennutavad või sellele isegi pihta ei saa, ei näe pealt keegi peale meie enda ja Jaani.

Bonzai

Ojasaare Puhketalust võtame suuna Rakvere peale, sest meid ootab õhtusöök Bonzai restoranis. Kui jõuame kohale ja saame kätte menüü, on väga raske valikut teha, sest kõik tundub lihtsalt nii isuäratav. Lõpuks valin mina Okonomiyaki Hiroshima stiilis ja sõbranna Bulgogi. Neid toite on isegi raske kirjeldada – minu praetud kapsavärk Okonomiyaki ei meenuta midagi, mida olen varem söönud, ja seda ainult heas mõttes. See toiduelamus on unikaalne. Sõbranna Bulgogi ajab ta peaaegu nutma – no et nii hea on ja kuidas tahaks osata sellist toitu ise valmistada.

Kui söömise lõpetame, tuleb Bonzo meiega juttu ajama. Uurimegi kohe, kust need retseptid pärit on, sest need pole ju päris traditsioonilised mingi rahvusköögi toidud. Bonzo vastab, et toitude üldine suund on Jaapani ja Korea rahvusköök, aga et ta teeb asju mittetraditsiooniliselt, võtab mingid ideed ja teeb täpselt nii, nagu talle tundub, et on õige. Bonzai ei ole Aasia köök, vaid Aasia maitsetega pikitud Bonzo köök.

Bonzo, kodanikunimega Andrus Albrecht, on armastatud eesti muusik, kes on nüüd peaaegu kolm aastat pidanud oma söögikohta. Ta räägib, et kuigi selle aja peale on asjad hakanud paika loksuma, pole ta ikka veel päris harjunud sellega, et teeb kogu aeg tööd. Ärkab hommikul kell seitse, kell üheksa teeb juba Bonzai köögis süüa ja vahel läheb sama soojaga õhtul üheksani välja. Bonzo jaoks on oluline, et ta on ise siin 100% kohal, see loob väärtuse ja fluidumi. Esimesel aastal oli Bonzo köögis täitsa üksi, nüüd on vend ka. Bonzo tõdeb, et aastaid muusiku elu elanuna saab ta nüüd kellast kellani tööinimese elust palju paremini aru. Muusikaga tegeleb ja kontserte annab ta nüüd pigem puhkuse ajal, aga vahel teeb kontserte ikka ka Bonzais.

Linnulauluretk Peep Veedlaga