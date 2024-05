Sel talvel sai Tallinnast esimest korda otse Sri Lankale lennata. Viperustest hoolimata leidus reisijaid piisavalt

Esimene viperus leidis aset juba esimesel lennul , mille väljumine hilines viis tundi. Ettevõtte esindaja Zane Leite sõnul oli hilinemine tingitud lennuki eelmise sõidu ajakava ootamatust muutusest. Viimati ületas Join UP! meediakünnise aprilli keskel , kui tagasilend Sri Lankalt lükati edasi neli päeva ning Tallinna asemel viidi reisijad hoopis Vilniusesse. Sri Lanka lendude üle on pikalt kurdetud ka trip.ee foorumis .

Aprillis aga vähenes eestlaste huvi Sri Lanka vastu tunduvalt ning Saikovskaja sõnul seepärast, et samal ajal algasid nn suvehooaja lennud Türki ja Kreekasse. Seetõttu pidi ettevõte veidi ka reisiplaani muutma, st aprilli lõpus tühistati ka vähemalt üks lend. „Järgmise aasta reisiprogrammi teeme turunõudluse, reisijate eelistuste ja harjumuste järgi,“ kinnitas Saikovskaja. Join UP! pakub järgmisel talvel lende Tallinnast Sri Lankale oktoobrist märtsini.

Reisijad otsivad uusi põnevaid sihtkohti

Saikovskaja lisas, et on selgelt näha, et Eesti reisijad otsivad aina põnevamaid sihtkohti. „Üldse on Balti riikide reisijate seas näha soovi reisida tihedamini, isegi mitu korda aastas, kas siis populaarsetesse sihtkohtadesse või uutesse eksootilistesse kohtadesse,“ sõnas ta. Saikovskaja sõnul uurib Join UP!, kuhu eksootilistesse sihtkohtadesse saaks Tallinnast veel otse lennata. Uudiseid on oodata peagi, lisas ta.