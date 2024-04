Sri Lanka – Tallinna lend lükkus edasi. Reisijad suunatakse otselennu asemel Viliniusse bussi peale

Reisijuhile teadaolevalt on Join UP! muutnud Sri Lanka lendude plaani. Väidetava info kohaselt müüdi 12. aprillil väljuma pidanud Sri Lanka – Tallinna reisile liiga vähe pileteid, mistõttu otsustati reis neli päeva edasi lükata. Reisikorraldaja seda konkreetset väidet siiski ei kinnitanud: „Tagasilennu aega muudeti mitme lennunduses esineva teguri tõttu. Meie prioriteet on klientide heaolu ja oleme täielikult pühendunud sellele, et minimeerida kõik ebamugavused ja tagada sujuv reisikogemus,“ põhjendas Join UP Balticu avalike suhete juht Zane Leite kojureisi edasilükkumist.